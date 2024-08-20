У США вважають, що Іран причетний до хакерських атак проти штабів Трампа і Байдена-Гарріс

Представники американської розвідки заявили, що вони впевнені в тому, що Іран несе відповідальність за хакерську атаку проти штабу Дональда Трампа.

Про це йдеться у публікації AP, повідомляє "Європейська правда".

У розвідувальній спільноті США назвали ці зловмисні дії частиною зухвалих і ширших зусиль Тегерана, спрямованих на втручання в американську політику і потенційно вплинути на результат виборів.

Оцінка ФБР та інших федеральних відомств стала першим випадком, коли США поклав відповідальність за хакерські атаки на Іран.

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Окрім втручання у виборчу кампанію Трампа, офіційні особи також вважають, що Іран намагався зламати провести хакерську атаку проти віцепрезидентки Камали Гарріс.

За словами посадовців, хакерські атаки та подібні дії мають на меті посіяти розбрат, використати розбіжності в американському суспільстві і, можливо, вплинути на результат виборів, які Іран вважає "особливо важливими з точки зору впливу, який вони можуть мати на його інтереси національної безпеки".

"Ми спостерігаємо дедалі більш агресивну діяльність Ірану протягом цього виборчого циклу, зокрема, операції впливу на американську громадськість і кібероперації, спрямовані на президентські кампанії", – йдеться в заяві, оприлюдненій ФБР, Офісом директора Національної розвідки і Агентством з кібербезпеки і безпеки інфраструктури.

Минулого тижня стало відомо, що щонайменше троє співробітників кампанії Байдена-Гарріс стали мішенню для фішингових електронних листів, але слідчі не виявили жодних доказів того, що спроба зламу була успішною.

"Така діяльність, включаючи крадіжки та розголошення інформації, має на меті вплинути на виборчий процес у США. Важливо зазначити, що такий підхід не є новим. Іран і Росія застосовували цю тактику не тільки в Сполучених Штатах під час цього і попередніх федеральних виборчих циклів, але й в інших країнах світу", – йдеться в заяві представників розвідки.

Нагадаємо, виборчий штаб Трампа заявив, що хакери отримали доступ до електронних листів кампанії. ЗМІ тоді повідомили, що ФБР підозрює у хакерських атаках Іран.

Наприкінці липня розвідка США повідомила, що очікує спроб іноземного втручання в президентські вибори.