В США считают, что Иран причастен к хакерским атакам против штабов Трампа и Байдена-Харрис

Представители американской разведки заявили, что они уверены в том, что Иран несет ответственность за хакерскую атаку против штаба Дональда Трампа.

Об этом говорится в публикации AP, сообщает "Европейская правда".

В разведывательном сообществе США назвали эти злоумышленные действия частью дерзких и более широких усилий Тегерана, направленных на вмешательство в американскую политику и потенциально повлиять на результат выборов.

Оценка ФБР и других федеральных ведомств стала первым случаем, когда США возложил ответственность за хакерские атаки на Иран.

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Кроме вмешательства в избирательную кампанию Трампа, официальные лица также считают, что Иран пытался взломать провести хакерскую атаку против вице-президента Камалы Харрис.

По словам чиновников, хакерские атаки и подобные действия имеют целью посеять раздор, использовать разногласия в американском обществе и, возможно, повлиять на исход выборов, которые Иран считает "особенно важными с точки зрения влияния, которое они могут иметь на его интересы национальной безопасности".

"Мы наблюдаем все более агрессивную деятельность Ирана в течение этого избирательного цикла, в частности, операции влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на президентские кампании", – говорится в заявлении, обнародованном ФБР, Офисом директора Национальной разведки и Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

На прошлой неделе стало известно, что по меньшей мере трое сотрудников кампании Байдена-Харрис стали мишенью для фишинговых электронных писем, но следователи не обнаружили никаких доказательств того, что попытка взлома была успешной.

"Такая деятельность, включая кражи и разглашение информации, имеет целью повлиять на избирательный процесс в США. Важно отметить, что такой подход не является новым. Иран и Россия применяли эту тактику не только в Соединенных Штатах во время этого и предыдущих федеральных избирательных циклов, но и в других странах мира", – говорится в заявлении представителей разведки.

Напомним, избирательный штаб Трампа заявил, что хакеры получили доступ к электронным письмам кампании. СМИ сообщили, что ФБР подозревает Иран в совершении атаки.

В конце июля разведка США сообщила, что ожидает попыток иностранного вмешательства в президентские выборы.