WP: ФБР підозрює іранських хакерів в атаках на штаби Трампа і Байдена-Гарріс

ФБР розслідує ймовірні спроби хакерських атак з боку Ірану на соратника Дональда Трампа та представників кампанії Байдена-Гарріс.

Про це виданню The Washington Post розповіли джерела, пише "Європейська правда".

Троє співробітників кампанії Байдена-Гарріс отримали фішингові електронні листи, які виглядали легітимними, але могли надати зловмиснику доступ до листування одержувачів, розповіли співрозмовники видання.

Наразі слідчі не знайшли доказів того, що ці спроби зламу були успішними, додали вони.

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ФБР почало розслідування в червні, підозрюючи, що за спробами викрасти дані з двох президентських кампаній США стоїть Іран.

Нові деталі показують, що розслідування є ширшим і охоплює більше потенційних жертв, ніж було відомо раніше.

Джерела кажуть, що спроба фішингу, схоже, призвела до компрометації комунікацій щонайменше однієї людини, формально не пов'язаної з жодною з кампаній: Роджера Стоуна, давнього друга і радника Трампа.

"Влада повідомила мені, що кілька моїх особистих електронних скриньок були зламані. Більше я нічого не знаю", – сказав сам Стоун.

За словами людей, знайомих з цією справою, акаунт Стоуна використовувався для надсилання електронних листів кампанії Трампа, що містили посилання, перехід за яким міг дозволити Ірану перехопити інші електронні листи жертви.

Радник Трампа заявив, що зараз вживаються додаткові заходи, розроблені зовнішніми консультантами, для захисту електронної пошти. Співробітники штабу також отримали інструкції не надсилати в електронних листах жодних конфіденційних документів чи інформації, оскільки, за словами цієї особи, кампанія вважає, що багато іноземних країн намагаються їх зламати.

Минулого тижня Microsoft опублікувала публічний звіт, в якому попередила, що іранські хакери намагалися зламати електронну пошту "високопосадовця", який брав участь у президентській кампанії в США в червні.

Компанія публічно не назвала штаб і не підтвердила, чи вважає вона, що злам був успішним, але людина, знайома з роботою Microsoft, підтвердила, що у звіті йшлося про кампанію Трампа.

Хоча ці докази є частиною розслідування, яке проводить ФБР, зараз очевидно, що агенти розслідують ширший спектр ймовірних спроб хакерських атак, ніж описано у звіті Microsoft.

Нагадаємо, у суботу виборчий штаб Трампа заявив, що хакери отримали доступ до електронних листів кампанії.

Також нещодавно з'явились повідомлення про іранську змову з метою вбивства Трампа.

Наприкінці липня розвідка США повідомила, що очікує спроб іноземного втручання в президентські вибори.