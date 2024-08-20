Суд в Германии подтвердил приговор 99-летней экс-секретарше нацистского концлагеря

Немецкий суд во вторник оставил в силе приговор 99-летней бывшей секретарше нацистского концлагеря Штуттхоф Ирмгард Фурхнер за ее соучастие в убийстве более 10 тысяч человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

В декабре 2022 года суд на севере Германии приговорил Фурхнер к двум годам условного заключения.

Ее обвинили в том, что она была частью аппарата, который помогал функционировать лагерю вблизи польского города Гданьск. Ее признали соучастницей убийств в 10 505 случаях и соучастницей покушения на убийство в пяти случаях.

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На заседании федерального суда в Лейпциге в прошлом месяце адвокаты Фурхнер поставили под сомнение то, действительно ли она была соучастницей преступлений, совершенных комендантом и другими высокопоставленными чиновниками лагеря, и действительно ли она знала о том, что происходило в Штуттхофе.

Суд в 2022 году заявил, что Фурхнер "знала и, работая стенографисткой в комендатуре концлагеря Штуттхоф с 1 июня 1943 года по 1 апреля 1945 года, сознательно поддерживала тот факт, что 10 505 заключенных были жестоко убиты".

Фурхнер судили в суде для несовершеннолетних, поскольку на момент инкриминируемых ей преступлений ей было 18 и 19 лет, и суд не смог безоговорочно установить "зрелость ее ума" на тот момент.

По оценкам, в Штуттхофе погибли примерно 65 тысяч человек, включая еврейских заключенных, польских партизан и советских военнопленных.

Фурхнер была арестована в октябре 2021 года после того, как накануне судебного заседания сбежала из дома престарелых, где она проживала.