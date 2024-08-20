Обильные ливни затопили главные дорожные артерии Варшавы
Новости — Вторник, 20 августа 2024, 12:29 —
После сильных ливней в Варшаве затопило главные дорожные артерии и поломало деревья – спасательные службы начали реагировать на последствия непогоды с самого утра вторника.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.
Вода затопила, в частности, проезжие части скоростных автомагистралей. Трасса S8 от улицы Полчинской в направлении Белостока, а также от Марека в направлении Познани была закрыта для движения.
Trasa S8 w Warszawie nadaje się dzisiaj do testowania łódek. Na wysokości ulicy Mickiewicza strażacy wypompowują wodę i próbują udrożnić instalacje burzową. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/tzfpcKSOhfРеклама:– Michał Makowski (@chillmaku) August 20, 2024
Как сообщила Генеральная дирекция национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA), на трассе S2 образовался большой разлив. Проезжая часть в направлении Тересполя была заблокирована.
Из-за ночного ливня задерживаются поезда Мазовецкой железной дороги, в частности на линиях Варшава-Демблин и Варшава-Кутно.
Вода также попала в тоннель под путями в Прушкуве.
"Многочасовые ливни вызвали подтопление в нескольких районах Варшавы. Трасса S8 или развязка возле аэропорта Шопена на данный момент является непроездной. Работа Варшавского метрополитена не нарушена. А наземный общественный транспорт мы координируем с полицией, чтобы он обходил места, недоступные из-за затопления", – сообщил мэр столицы Рафал Тшасковский.
За один день в Варшаве выпало столько дождя, сколько обычно выпадает за два месяца. Пожарная команда зафиксировала более 800 вмешательств.
Накануне сообщали о затоплении нескольких польских городов после обильных дождей.
Ранее в результате обильных осадков залило улицы Вены.