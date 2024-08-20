Президент Литвы оценил кандидата в еврокомиссары как "активного и последовательного"
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что кандидат на должность Андрюс Кубилюс является активным и последовательным политиком.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Науседы приводит LRT.
Литовский президент отметил, что принципы Кубилюса "абсолютно соответствуют моим целям".
"Кубилюс, должен признать, был очень активным и последовательным в том, что мы должны предоставить больше возможностей странам Восточного партнерства и поставить амбициозные цели, чтобы эти страны, особенно Украина и Молдова, как можно быстрее стали членами ЕС", – сказал Науседа.
Он считает, что Литва должна сосредоточиться на портфелях ЕК, которые предлагают много возможностей.
"Мы видим такие портфели, особенно в экономической сфере", – добавил литовский президент.
Сначала неофициально сообщалось, что на должность еврокомиссара претендует министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Однако на прошлой неделе он заявил, что не будет претендовать на работу в Еврокомиссии.
Тогда старший советник президента Литвы Фредерикас Янсонас объявил о согласовании кандидатуры депутата Европарламента Андрюса Кубилюса в новый состав Еврокомиссии.
Литовец Андрюс Кубилюс – один из самых преданных друзей Украины в Европарламенте. Он много лет подряд системно отстаивал мнение о том, что Украина должна быть в Евросоюзе и НАТО.