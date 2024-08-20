У Єврокомісії відреагували на збільшення українського контролю в Курській області

У Єврокомісії підтвердили, що Україна має право на самозахист навіть на території агресора, обороняючись від загарбницької війни Росії.

Про це на брифінгу у вівторок в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

У Стано попросили оцінити з огляду на кандидатський статус України заяву президента Володимира Зеленського про те, що українські війська розширили контроль у Курській області до 92-ох населених пунктів.

"Україна веде оборонну війну з жорстоким агресором, яка триває третій рік. Те, що ми бачимо на полі бою – в Україні чи на російській території – є лише результатом і наслідком незаконних дій Путіна. Україна має абсолютне право захищатися і це ніяк не пов’язано із процесом вступу до ЄС, оскільки це паралельний трек між Україною та Європейським Союзом", – відповів Петер Стано.

Реклама:

Ще на початку української операції на Курщині у Єврокомісії заявили, що, згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території".

Раніше операція ЗСУ на Курщині отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.