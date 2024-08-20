В Еврокомиссии отреагировали на увеличение украинского контроля в Курской области

В Еврокомиссии подтвердили, что Украина имеет право на самозащиту даже на территории агрессора, обороняясь от захватнической войны России.

Об этом на брифинге во вторник в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

У Стано попросили оценить с учетом кандидатского статуса Украины заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинские войска расширили контроль в Курской области до 92 населенных пунктов.

"Украина ведет оборонительную войну с жестоким агрессором, которая длится третий год. То, что мы видим на поле боя – в Украине или на российской территории – является лишь результатом и следствием незаконных действий Путина. Украина имеет абсолютное право защищаться, и это никак не связано с процессом вступления в ЕС, поскольку это параллельный трек между Украиной и Европейским Союзом", – ответил Петер Стано.

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Еще в начале украинской операции на Курщине в Еврокомиссии заявили, что, согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в частности нанося удары по агрессору на его территории".

Ранее операция ВСУ на Курщине получила положительную оценку немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, который возглавляет координационный центр по вопросам Украины в немецком Минобороны.