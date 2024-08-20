ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю

Європейський Союз планує запровадити додаткові 9-відсоткові мита на імпортовані з Китаю автомобілі Tesla.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Єврокомісія проінформувала про свій проєкт рішення про введення остаточних тарифів на електромобілі, що поставляються з Китаю.

Згідно з рішенням, ЄС встановив знижену ставку в 9% для Tesla – нижчу за 20,8%, заявлену в липні. За даними комісії, Tesla попросила про перерахунок своєї ставки на основі конкретних субсидій.

Реклама:

Комісія все ще вважає, що китайське виробництво електромобілів виграло від великих субсидій, і запропонував кінцеві мита до 36,3%.

Це трохи нижче, ніж максимальне тимчасове мито в 37,6%, яке комісія встановила в липні для компаній, які не співпрацювали з антисубсидійним розслідуванням ЄС. Tesla була серед компаній, які співпрацювали з ЄС.

Комісія заявила, що направила групу на об’єкти Tesla в Китаї, щоб перевірити, які субсидії отримала фірма. Брюссель дійшов висновку, що Tesla отримує менше субсидій від Китаю, порівняно з китайськими виробниками електромобілів, які досліджував Брюссель.

Нагадаємо, у серпні Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі через плани Європейського Союзу про запровадження тарифів на електромобілі китайського виробництва.

Цей крок послідував за рішенням США різко підвищити мита на низку китайських товарів.