ЕС введет 9% пошлины на электромобили Tesla из Китая

Европейский Союз планирует ввести дополнительные 9-процентные пошлины на импортируемые из Китая автомобили Tesla.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия проинформировала о своем проекте решения о введении окончательных тарифов на электромобили, поставляемые из Китая.

Согласно решению, ЕС установил пониженную ставку в 9% для Tesla – ниже 20,8%, заявленной в июле. По данным комиссии, Tesla попросила о пересчете своей ставки на основе конкретных субсидий.

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Комиссия все еще считает, что китайское производство электромобилей выиграло от больших субсидий, и предложил конечные пошлины до 36,3%.

Это немного ниже, чем максимальная временная пошлина в 37,6%, которую комиссия установила в июле для компаний, которые не сотрудничали с антисубсидийным расследованием ЕС. Tesla была среди компаний, которые сотрудничали с ЕС.

Комиссия заявила, что направила группу на объекты Tesla в Китае, чтобы проверить, какие субсидии получила фирма. Брюссель пришел к выводу, что Tesla получает меньше субсидий от Китая, по сравнению с китайскими производителями электромобилей, которые исследовал Брюссель.

Напомним, в августе Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию из-за планов Европейского Союза о введении тарифов на электромобили китайского производства.

Этот шаг последовал за решением США резко повысить пошлины на ряд китайских товаров.