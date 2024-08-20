Макрон запросив Ле Пен поговорити про майбутній уряд Франції

Лідери ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і Жордан Барделла зустрінуться з президентом Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці наступного понеділка, 26 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Ле Пен і Барделла, якого "Національне об’єднання" висунуло кандидатом у прем’єр-міністри Франції, зустрінуться з Макроном у межах консультацій про призначення нового глави уряду.

Консультації розпочнуться цієї п'ятниці, 23 серпня: першими президент Франції прийме представників лівого блоку "Новий народний фронт" та їхню кандидатку на посаду прем’єра Люсі Касте.

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"Національне об’єднання", яке несподівано зазнало поразки на дострокових парламентських виборах наприкінці червня й на початку липня, нині закликає до розпуску Національної асамблеї та проведення нових виборів.

Воно апелює до того, що жодна партія та блок не отримали більшості й не можуть сформувати коаліції.

На цьому тлі лідер ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон і впливові члени його партії закликали розпочати процедуру імпічменту президента через відмову призначити їхню кандидатку прем'єром.

А втім, пропозицію Меланшона так і не підтримала жодна з інших партій "Нового народного фронту".

Більше про це читайте у статті Імпічментом не залякати: як Макрон змушує опонентів створити зручний для себе уряд.