Макрон пригласил Ле Пен поговорить о будущем правительстве Франции

Лидеры ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделла встретятся с президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце в следующий понедельник, 26 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Ле Пен и Барделла, которого "Национальное объединение" выдвинуло кандидатом в премьер-министры Франции, встретятся с Макроном в рамках консультаций о назначении нового главы правительства.

Консультации начнутся в эту пятницу, 23 августа: первыми президент Франции примет представителей левого блока "Новый народный фронт" и их кандидата на пост премьера Люси Касте.

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"Национальное объединение", которое неожиданно потерпело поражение на досрочных парламентских выборах в конце июня и в начале июля, сейчас призывает к роспуску Национальной ассамблеи и проведению новых выборов.

Оно апеллирует к тому, что ни одна партия и блок не получили большинства и не могут сформировать коалицию.

На этом фоне лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон и влиятельные члены его партии призвали начать процедуру импичмента президента из-за отказа назначить их кандидата премьером.

Впрочем, предложение Меланшона так и не поддержала ни одна из других партий "Нового народного фронта".

Больше об этом читайте в статье Импичментом не запугать: как Макрон заставляет оппонентов создать удобное для себя правительство.