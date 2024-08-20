Алкоіндустрія скаржиться ЄС на Фінляндію через "несправедливу" лібералізацію продажу алкоголю

Низка підприємств та асоціацій, дотичних до алкогольної індустрії, подають скарги до Єврокомісії на фінську реформу, що дозволила продаж слабоалкогольних напоїв у звичайних супермаркетах, через деякі її деталі, які вони вважають несправедливими.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Броварі та інші виробники алкогольних виробів, імпортери та оптові закупівельники із самої Фінляндії та профільної асоціації алкоіндустрії у ЄС подають скарги на реформу щодо продажу алкоголю, яка набула чинності з червня 2024 року і була однією з передвиборчих обіцянок уряду.

Зміни передбачали дозвіл на продаж у звичайних магазинах міцніших алкогольних напоїв, до 8%, тоді як раніше придбати будь-які напої, міцніші за 5%, можна лише у спеціалізованих магазинах Alko, що належать державі.

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Асоціація фінської індустрії та європейська асоціація SpiritsEurope подали до Єврокомісії скарги ідентичного змісту, ще кілька подадуть їх найближчим часом.

В індустрії критикують деталь реформи про те, що лібералізація поширилась лише на ті напої, які виготовляються методом ферментації, тоді як для решти збереглися старі правила.

Виробники вважають, що ця примітка абсолютно нічим не обґрунтована, тому що ключовим фактором має вважатися міцність напою.

Підприємці вважають, що це поставило представників галузі у нерівні умови – ті, хто виробляє напої саме методом ферментації, отримали ширші можливості для збуту своєї продукції, та що це не відповідає законодавству ЄС. На додачу, для цієї категорії напоїв запроваджено нижчу податкову ставку.

В уряді обґрунтували свою позицію міркуваннями щодо охорони здоров’я.

Скарги бізнесу мають шанси на успіх, оскільки Єврокомісія вже висловила застереження фінському уряду щодо цих деталей реформи ще на етапі законопроєкту. Втім, його ухвалили так, як і планували.

Також обмеження на продаж алкоголю та його рекламу пом'якшили у Литві.