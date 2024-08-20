На Финляндию жалуются в Брюссель из-за "несправедливой" либерализации продажи алкоголя

Ряд предприятий и ассоциаций, касающихся алкогольной индустрии, подают жалобы в Еврокомиссию на финскую реформу, которая позволила продажу слабоалкогольных напитков в обычных супермаркетах, из-за некоторых ее деталей, которые они считают несправедливыми.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Пивоварни и другие производители алкогольных изделий, импортеры и оптовые закупщики из самой Финляндии и профильной ассоциации алкоиндустрии в ЕС подают жалобы на реформу о либерализации продажи алкоголя, которая вступила в силу с июня 2024 года и была одним из предвыборных обещаний правительства.

Изменения предусматривают разрешение на продажу в обычных магазинах более крепких алкогольных напитков, до 8%, тогда как ранее приобрести любые напитки крепче 5% можно только в специализированных магазинах Alko, принадлежащих государству.

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Ассоциация финской индустрии и европейская ассоциация SpiritsEurope подали в Еврокомиссию жалобы идентичного содержания, еще несколько подадут их в ближайшее время.

В индустрии критикуют деталь реформы о том, что либерализация распространилась только на те напитки, которые изготавливаются методом ферментации, тогда как для остальных сохранились старые правила.

Предприниматели считают, что это примечание абсолютно ничем не обосновано, потому что ключевым фактором должна считаться крепость напитка.

По их мнению, это поставило представителей отрасли в неравные условия – те, кто производит напитки именно методом ферментации, получили более широкие возможности для сбыта своей продукции, а также это не соответствует законодательству ЕС. В дополнение, для этой категории напитков введена более низкая налоговая ставка.

В правительстве обосновали свою позицию соображениями о большей безопасности для здоровья.

Жалобы бизнеса имеют шансы на успех, поскольку Еврокомиссия уже высказала предостережения финскому правительству относительно этих деталей реформы еще на этапе законопроекта. Впрочем, его приняли так, как и планировали.

Также в этом году ограничения на продажу алкоголя и его рекламу смягчили в Литве.