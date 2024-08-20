Директору мемориала Холокоста в Германии угрожают после его предостережений об "АдГ"

Директору мемориала на месте бывшего концлагеря Бухенвальд в Германии начали поступать угрозы после того, как он разослал старшим людям сотни тысяч писем с предостережениями о том, чем грозит стране приход к власти ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская прадва".

Директор мемориала в Бухенвальде и в Миттельбау-Дора Йенс-Кристиан Вагнер, профессиональный историк, недавно разослал в Тюрингии около 350 000 бумажных писем по адресам, где проживают люди старше 65 лет – категория, которая скорее всего мало пользуется онлайн-СМИ и соцсетями.

В письмах историк выразил свои опасения относительно предстоящих земельных выборов в Тюрингии, которые пройдут 1 августа, а именно возможного высокого результата "АдН". Он акцентировал, что политсила пытается затереть память о страданиях жертв нацистского режима и тривиализировать идеологию национал-социализма.

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Вагнер также напомнил, что "АдГ" в Тюрингии находится под надзором Федерального офиса по защите конституции как явно правоэкстремистская организация.

20 августа историк заявил в своем X (Twitter), что начал получать угрозы. Среди прочего, кто-то вывесил его портрет, вырезанный из разосланных писем, на стеле мемориала Миттельбау-Дора, который чтит жертв "маршей смерти".

Также ему писали угрозы на электронную почту.

В пресс-службе мемориала отметили, что угрозы наверняка являются следствием кампании, и что после них оформили жалобу в полицию.

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт назвала угрозы историку недопустимыми.

"Они хотят запугать и заставить замолчать тех, кто защищает демократию и культуру памяти. Это недопустимо и требует сопротивления – со стороны закона и нас как общества", – подчеркнула она.

Последние опросы показали, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" понемногу восстанавливает свою популярность среди избирателей после серии скандалов, ударивших по ее рейтингам.

В июне опросы показывали, что "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой почти трети избирателей в Тюрингии.