США продовжують говорити з Україною про її довгострокові цілі на Курщині

Сполучені Штати продовжують обговорювати з Україною довгострокові цілі її операції в Курській області.

Про це на брифінгу у вівторок, 20 серпня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, пише "Європейська правда".

Райдер зазначив, що США продовжують обговорювати з українцями, на чому вони зосереджуються у Курській області.

"Ви чули, як президент Зеленський сказав, що йдеться про створення буферної зони. Тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі", – сказав речник.

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Він наголосив, що операція в Курській області змусила росіян давати відповідь та продемонструвала креативність і бойову доблесть українців.

"Але коли йдеться про їхні довгострокові цілі, ми все ще обговорюємо з ними це питання", – сказав Райдер.

Він також повідомив, що США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області.

США офіційно відмовляються оцінювати події в Курській області, але в Конгресі операцію ЗСУ називають "історичною" і такою, що може змінити перебіг війни.