США продолжают говорить с Украиной о ее долгосрочных целях на Курщине

Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Украиной долгосрочные цели ее операции в Курской области.

Об этом на брифинге во вторник, 20 августа, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

Райдер отметил, что США продолжают обсуждать с украинцами, на чем они сосредотачиваются в Курской области.

"Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что речь идет о создании буферной зоны. Поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях", – сказал спикер.

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Он отметил, что операция в Курской области заставила россиян давать ответ и продемонстрировала креативность и боевую доблесть украинцев.

"Но когда речь идет об их долгосрочных целях, мы все еще обсуждаем с ними этот вопрос", – сказал Райдер.

Он также сообщил, что США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.

США официально отказываются оценивать события в Курской области, но в Конгрессе операцию ВСУ называют "исторической" и такой, что может изменить ход войны.