США продолжают говорить с Украиной о ее долгосрочных целях на Курщине
Соединенные Штаты продолжают обсуждать с Украиной долгосрочные цели ее операции в Курской области.
Об этом на брифинге во вторник, 20 августа, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".
Райдер отметил, что США продолжают обсуждать с украинцами, на чем они сосредотачиваются в Курской области.
"Вы слышали, как президент Зеленский сказал, что речь идет о создании буферной зоны. Поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их целях", – сказал спикер.
Он отметил, что операция в Курской области заставила россиян давать ответ и продемонстрировала креативность и боевую доблесть украинцев.
"Но когда речь идет об их долгосрочных целях, мы все еще обсуждаем с ними этот вопрос", – сказал Райдер.
Он также сообщил, что США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.
США официально отказываются оценивать события в Курской области, но в Конгрессе операцию ВСУ называют "исторической" и такой, что может изменить ход войны.