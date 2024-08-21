Коаліцію в Італії розкололо питання реформи громадянства

В італійській керівній коаліції виник розкол через суперечливе і гаряче обговорюване питання реформи громадянства.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Від січня італійський парламент обговорює новий законопроєкт, який пропонує зміни, що можуть вплинути на тих, хто має італійське походження і прагне повернути собі своє громадянство.

Законопроєкт запроваджує особливі критерії, що вимагають підтвердження тісного зв'язку з Італією.

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Як зазначено, партії "Ліга" і "Брати Італії" застерігають свого союзника "Вперед, Італіє" не об'єднувати зусилля з опозицією в цьому питанні.

У вівторок генерал Роберто Ванначчі, член "Ліги", прокоментував дебати про реформу громадянства, які домінують у політичному дискурсі Італії цього літа.

"Як жартують в інтернеті, народження в стайні не робить вас конем", – сказав він, додавши, що він "абсолютно проти ius scholae і особливо проти ius soli".

"Ius soli" передбачає автоматичне надання громадянства тим, хто народився в Італії, тоді як "ius scholae" передбачає надання громадянства після завершення щонайменше п'яти років навчання в італійській шкільній системі. Остання пропозиція є предметом поточних дебатів.

Суперечки розгорілися після того, як "Ліга" розмістила в інтернеті відфотошоплене зображення з обличчям її союзника в уряді, міністра закордонних справ Антоніо Таяні та лідерки опозиційної "Демократичної партії" Еллі Шлейн з підписом: "Демократична партія відроджує ius soli, "Вперед, Італіє" відкриває розкол у правих".

"Вперед, Італіє" швидко засудила це, заявивши: "Ми вважаємо неприємними повідомлення, подібні до тих, що були зроблені "Лігою". Наша стратегія спрямована на наших супротивників, а не на наших союзників".

Пізніше Таяні роз'яснив позицію своєї партії: "Ius scholae – це визнання мінливої реальності. Це не входить до порядку денного уряду, і немає нічого поганого в тому, що у союзних партій різні погляди. Якби ми були згодні в усьому, ми були б єдиною партією".

Партія "Брати Італії" прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні поки не дала офіційного коментаря. Однак депутат політсили Томмазо Фоті, лідер партії в Палаті депутатів, виступив із заявою, яку багато хто розцінив як попередження для "Вперед, Італіє".

"Очікувано, що опозиція спробує розділити більшість, але більшість повинна не піддаватися на вмовляння. Ми повинні реалізувати програму, схвалену виборцями, уникаючи розколу з питань, які ліві тепер вважають фундаментальними, незважаючи на те, що ігнорували їх, перебуваючи при владі", – сказав він.

Також повідомляли, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні ненадовго перервала свою літню відпустку, щоб зустрітися з віцепрем'єром Маттео Сальвіні для обговорення італійської кандидатури на посаду єврокомісара.

Крім того, за даними ЗМІ, колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький претендує на лідерство в групи "Європейські консерватори і реформісти" (ЄКР) Європейського парламенту, яке нині належить Мелоні.