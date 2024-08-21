Коалицию в Италии расколол вопрос реформы гражданства

В итальянской правящей коалиции возник раскол из-за противоречивого и горячо обсуждаемого вопроса реформы гражданства.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

С января итальянский парламент обсуждает новый законопроект, предлагающий изменения, которые могут повлиять на тех, кто имеет итальянское происхождение и стремится вернуть себе свое гражданство.

Законопроект вводит особые критерии, требующие подтверждения тесной связи с Италией.

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Как указано, партии "Лига" и "Братья Италии" предостерегают своего союзника "Вперед, Италия" не объединять усилия с оппозицией в этом вопросе.

Во вторник генерал Роберто Ванначчи, член "Лиги", прокомментировал дебаты о реформе гражданства, которые доминируют в политическом дискурсе Италии этим летом.

"Как шутят в интернете, рождение в конюшне не делает вас лошадью", – сказал он, добавив, что он "абсолютно против ius scholae и особенно против ius soli".

"Ius soli" предусматривает автоматическое предоставление гражданства тем, кто родился в Италии, тогда как "ius scholae" предусматривает предоставление гражданства после завершения не менее пяти лет обучения в итальянской школьной системе. Последнее предложение является предметом текущих дебатов.

Споры разгорелись после того, как "Лига" разместила в интернете отфотошопленное изображение с лицом ее союзника в правительстве, министра иностранных дел Антонио Таяни и лидера оппозиционной "Демократической партии" Элли Шлейн и подписью: "Демократическая партия возрождает ius soli, "Вперед, Италия" открывает раскол в правых".

"Вперед, Италия" быстро осудила это, заявив: "Мы считаем неприятными сообщения, подобные тем, что были сделаны "Лигой". Наша стратегия направлена на наших противников, а не на наших союзников".

Позже Таяни разъяснил позицию своей партии: "Ius scholae – это признание меняющейся реальности. Это не входит в повестку дня правительства, и нет ничего плохого в том, что у союзных партий разные взгляды. Если бы мы были согласны во всем, мы были бы единой партией".

Партия "Братья Италии" премьер-министра Джорджии Мелони пока не дала официального комментария. Однако депутат политсилы Томмазо Фоти, лидер партии в Палате депутатов, выступил с заявлением, которое многие расценили как предупреждение для "Вперед, Италия".

"Ожидаемо, что оппозиция попытается разделить большинство, но большинство должно не поддаваться на уговоры. Мы должны реализовать программу, одобренную избирателями, избегая раскола в вопросах, которые левые теперь считают фундаментальными, несмотря на то, что игнорировали их, находясь при власти", – сказал он.

Также сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони ненадолго прервала свой летний отпуск, чтобы встретиться с вице-премьером Маттео Сальвини для обсуждения итальянской кандидатуры на должность еврокомиссара.

Кроме того, по данным СМИ, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий претендует на лидерство в группе "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) Европейского парламента, которое ныне принадлежит Мелони.