У Німеччині словник поповнили 3000 нових слів, зокрема – "війна в Україні"
До нової редакції орфографічного словника німецької мови Duden увійшли 3000 нових слів.
Про це йдеться у публікації DW, пише "Європейська правда".
29-те друковане видання відомого словника вийшло у вівторок, 20 серпня. Словник поповнили, зокрема, поняття ChatGPT (однойменний чат-бот), Ukrainekrieg (війна в Україні), Balkonkraftwerk (балконна електростанція).
Поняття Extremwetterereignis (екстремальна погодна подія) з'явилося на сторінках Duden на тлі повеней, посух та інших ознак змін клімату, що не оминули й Німеччину.
А слово Klimakleber (кліматичний клей) відображає дії радикальних екоактивістів, які приклеюють себе до шедеврів світового живопису в музеях, до проїжджої частини вулиць і злітних смуг аеропортів, порушуючи їхню роботу.
З інших новинок – Deutschlandticket (німецький квиток) – єдиний місячний проїзний, що дає змогу об'їхати всю Німеччину громадським транспортом за 49 євро.
А поняття Gemüsekiste (ящик з овочами) вказує на важливість підтримки місцевих виробників, які доставляють свою продукцію – не тільки овочі, а й свіже молоко, м'ясо або випічку – прямо до порога покупця.
"Duden є дзеркалом свого часу", – зазначила головна редакторка словника Катрін Кункель-Рацум у розмові з агентством DPA.
За її словами, нововведення говорять про події останніх трьох-чотирьох років, а найбільші лінгвістичні зміни можна звести до трьох сфер: криза, війна і кулінарія.
Підтвердженням слугують такі слова, як Coronapandemie (пандемія коронавірусу), Antigenschnelltest (експрес-тест на антигени), Flugabwehrsystem (система протиповітряної оборони), Gasmangellage (дефіцит газу), Fleischersatz (замінник м'яса), Tahini (тахіні – паста з меленого насіння кунжуту), Granola (гранола – страва для сніданку, що містить вівсяну крупу, горіхи і мед).
Нагадаємо, у 2019 році Duden – найавторитетніший словник німецької мови - змінив Kiew на Kyjiw.
А видавці тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary опублікували список слів, які виникли за роки процесу Brexit.