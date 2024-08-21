До нової редакції орфографічного словника німецької мови Duden увійшли 3000 нових слів.

Про це йдеться у публікації DW, пише "Європейська правда".

29-те друковане видання відомого словника вийшло у вівторок, 20 серпня. Словник поповнили, зокрема, поняття ChatGPT (однойменний чат-бот), Ukrainekrieg (війна в Україні), Balkonkraftwerk (балконна електростанція).

Поняття Extremwetterereignis (екстремальна погодна подія) з'явилося на сторінках Duden на тлі повеней, посух та інших ознак змін клімату, що не оминули й Німеччину.

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А слово Klimakleber (кліматичний клей) відображає дії радикальних екоактивістів, які приклеюють себе до шедеврів світового живопису в музеях, до проїжджої частини вулиць і злітних смуг аеропортів, порушуючи їхню роботу.

З інших новинок – Deutschlandticket (німецький квиток) – єдиний місячний проїзний, що дає змогу об'їхати всю Німеччину громадським транспортом за 49 євро.

А поняття Gemüsekiste (ящик з овочами) вказує на важливість підтримки місцевих виробників, які доставляють свою продукцію – не тільки овочі, а й свіже молоко, м'ясо або випічку – прямо до порога покупця.

"Duden є дзеркалом свого часу", – зазначила головна редакторка словника Катрін Кункель-Рацум у розмові з агентством DPA.

За її словами, нововведення говорять про події останніх трьох-чотирьох років, а найбільші лінгвістичні зміни можна звести до трьох сфер: криза, війна і кулінарія.

Підтвердженням слугують такі слова, як Coronapandemie (пандемія коронавірусу), Antigenschnelltest (експрес-тест на антигени), Flugabwehrsystem (система протиповітряної оборони), Gasmangellage (дефіцит газу), Fleischersatz (замінник м'яса), Tahini (тахіні – паста з меленого насіння кунжуту), Granola (гранола – страва для сніданку, що містить вівсяну крупу, горіхи і мед).

Нагадаємо, у 2019 році Duden – найавторитетніший словник німецької мови - змінив Kiew на Kyjiw.

А видавці тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary опублікували список слів, які виникли за роки процесу Brexit.