В Германии словарь пополнили 3000 новых слов, в частности – "война в Украине"

В новую редакцию орфографического словаря немецкого языка Duden вошли 3000 новых слов.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

29-е печатное издание известного словаря вышло во вторник, 20 августа. Словарь пополнили, в частности, понятия ChatGPT (одноименный чат-бот), Ukrainekrieg (война в Украине), Balkonkraftwerk (балконная электростанция).

Понятие Extremwetterereignis (экстремальное погодное событие) появилось на страницах Duden на фоне наводнений, засух и других признаков изменений климата, которые не обошли и Германию.

Реклама:

А слово Klimakleber (климатический клей) отражает действия радикальных экоактивистов, которые приклеивают себя к шедеврам мировой живописи в музеях, к проезжей части улиц и взлетным полосам аэропортов, нарушая их работу.

Из других новинок – Deutschlandticket (немецкий билет) – единый месячный проездной, позволяющий объехать всю Германию на общественном транспорте за 49 евро.

А понятие Gemüsekiste (ящик с овощами) указывает на важность поддержки местных производителей, которые доставляют свою продукцию – не только овощи, но и свежее молоко, мясо или выпечку – прямо к порогу покупателя.

"Duden является зеркалом своего времени", – отметила главный редактор словаря Катрин Кункель-Рацум в разговоре с агентством DPA.

По ее словам, нововведения говорят о событиях последних трех-четырех лет, а самые большие лингвистические изменения можно свести к трем сферам: кризис, война и кулинария.

Подтверждением служат такие слова, как Coronapandemie (пандемия коронавируса), Antigenschnelltest (экспресс-тест на антигены), Flugabwehrsystem (система противовоздушной обороны), Gasmangellage (дефицит газа), Fleischersatz (заменитель мяса), Tahini (тахини – паста из молотых семян кунжута), Granola (гранола – блюдо для завтрака, содержащее овсяную крупу, орехи и мед).

Напомним, в 2019 году Duden – самый авторитетный словарь немецкого языка - заменил Kiew на Kyjiw.

А издатели толкового словаря английского языка Collins English Dictionary опубликовали список слов, которые возникли за годы процесса Brexit.