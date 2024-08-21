Протестующие сорвали выступление лидера немецких ультраправых в Тюрингии

Протестующие помешали выступлению лидера ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") в Тюрингии Бьорна Хёке накануне земельных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

По предварительным оценкам полиции, около 2000 человек вышли на демонстрацию против "АдГ" в Йене. Из-за этого запланированное на вторник выступление Бьорна Хёке пришлось отменить.

Полиция также применила перцовый газ и дубинки, сообщил представитель полиции. Некоторые демонстранты пытались прорваться через заграждения и попасть на мероприятие с участием Хёке.

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Изначально планировалось, что Хёке выступит на публичной дискуссии в одном из городских центров. Из соображений безопасности, после консультаций с личной охраной, выступление ведущего кандидата от "АдГ" на местных выборах было отменено, сообщил представитель полиции.

По данным полиции, три контрмитинга были зарегистрированы заранее. Однако вместо зарегистрированных 1000 участников в демонстрациях приняли участие вдвое больше людей.

Полиция сообщила о двенадцати уголовных преступлениях и одном проступке, совершенных во время протестов.

Новый земельный парламент будет избран в Тюрингии 1 сентября.

Согласно последним опросам, "АдГ" набирает около 30% голосов избирателей и, таким образом, может стать самой сильной партией.

Государственное ведомство по вопросам защиты конституции классифицирует "АдГ" в Тюрингии как однозначно правоэкстремистскую партию.

Напомним, недавно Хёке был во второй раз признан виновным в сознательном использовании нацистского лозунга на политическом мероприятии.

А еще раньше суд немецкого города Галле присудил Хёке 13 тысяч евро штрафа за использование нацистского лозунга в речи.