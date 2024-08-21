Латвія видворила трьох росіян, які не виконали вимоги для отримання посвідки на проживання

У Латвії понад 25 тисяч громадян РФ, яким потрібно було підтвердити свій статус, виконали всі вимоги й отримали посвідку на проживання, у дев’яти випадках було ухвалено рішення про примусове видворення, три видворення було виконано.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла глава Управління у справах громадянства та міграції (УСГМ) Латвії Майра Розе, яку цитує LSM.

За її словами, ще 1500 заяв перебувають у стадії розгляду, стільки ж російських громадян добровільно виїхали з Латвії.

Відповідно до закону про імміграцію, термін постійних посвідок на тимчасове проживання громадян РФ закінчився у вересні 2023 року.

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Для подальшого проживання в Латвії вони мали подати заявку на отримання статусу постійного жителя Європейського Союзу, а для його отримання необхідно було надати УСГМ підтвердження знання латиської мови на мінімальному рівні та наявності фінансових коштів.

В останній момент перед набуттям чинності цими вимогами до закону було внесено поправки, які дали громадянам РФ ще два роки на те, щоб вони могли скласти іспит з латиської мови.

Незважаючи на ці зміни, з вересня 2023 року громадяни Росії були зобов'язані отримати хоча б тимчасову посвідку. Ті ж, хто не вжив жодних заходів для врегулювання свого статусу, позбулися тимчасової посвідки на проживання та отримали припис покинути країну.

Посадовиця також розповіла, що деякі росіяни вирішили ні виїжджати, ні підкорятися вимогам держави. Щодо таких осіб, які не виконали жодної вимоги щодо врегулювання свого статусу, було видано 62 розпорядження на виїзд.

"Рішення про примусове видворення було ухвалено в 9 випадках. Три таких видворення було виконано", – сказала Розе.

Одна людина запросила в Латвії притулок, але їй ще потрібно довести, що в Росії вона може зазнати переслідування.

Нагадаємо, у червні латвійський Сейм ухвалив поправки до Імміграційного кодексу, які передбачають, що кілька тисяч росіян, які проживають у Латвії, будуть зобов'язані складати іспит з латиської мови, щоб зберегти право на проживання в країні.

Наприкінці травня управління у справах громадянства і міграції Латвії видало 34 розпорядження про виїзд громадянам Росії, які не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію і не подали документи для отримання посвідки на проживання у Латвії.