Латвия выдворила трех россиян, не выполнивших требования для получения вида на жительство

В Латвии более 25 тысяч граждан РФ, которым нужно было подтвердить свой статус, выполнили все требования и получили вид на жительство, в девяти случаях было принято решение о принудительном выдворении, три выдворения были выполнены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала глава Управления по делам гражданства и миграции (УСГМ) Латвии Майра Розе, которую цитирует LSM.

По ее словам, еще 1500 заявлений находятся в стадии рассмотрения, столько же российских граждан добровольно выехали из Латвии.

Согласно закону об иммиграции, срок постоянных видов на жительство граждан РФ закончился в сентябре 2023 года.

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Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза, а для его получения необходимо было предоставить УСГМ подтверждение знания латышского языка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.

В последний момент перед вступлением в силу этих требований в закон были внесены поправки, которые дали гражданам РФ еще два года на то, чтобы они могли сдать экзамен по латышскому языку.

Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный вид на жительство. Те же, кто не принял никаких мер для урегулирования своего статуса, лишились временного вида на жительство и получили предписание покинуть страну.

Чиновница также рассказала, что некоторые россияне решили ни выезжать, ни подчиняться требованиям государства. В отношении таких лиц, которые не выполнили ни одного требования по урегулированию своего статуса, было выдано 62 распоряжения на выезд.

"Решение о принудительном выдворении было принято в 9 случаях. Три таких выдворения были выполнены", – сказала Розе.

Один человек запросил в Латвии убежище, но ему еще нужно доказать, что в России он может подвергнуться преследованию.

Напомним, в июне латвийский Сейм принял поправки в Иммиграционный кодекс, которые предусматривают, что несколько тысяч россиян, проживающих в Латвии, будут обязаны сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить право на проживание в стране.

В конце мая управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало 34 распоряжения о выезде гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы для получения вида на жительство в Латвии.