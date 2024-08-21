З Бундесверу звільнили 72 військових через відмову вакцинуватися

З початку пандемії коронавірусу у 2020 році з Бундесверу звільнили 72 військовослужбовців, які відмовились від вакцинації.

Про це йдеться у відповіді Бундесверу на запит парламентської фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Як зазначається у відповіді Бундесверу, з початку пандемії COVID-19 там звільнили 72 солдатів зі служби через те, що вони не захотіли вакцинуватися. З них більшість випадків – 69 – припала на 2022 рік.

Водночас у запиті не уточнюється, чи стосувались звільнення відмови вакцинуватись від коронавірусу або інших обов’язкових щеплень.

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У листопаді 2021 року в Збройних силах Німеччини запровадили обов’язкове щеплення проти COVID-19, але в травні цього року його скасували.

Німецькі військовослужбовці зобов'язані робити щеплення від декількох захворювань, зокрема кору, гепатиту та грипу, через те, що вони часто живуть поруч, а відсутність щеплення може призвести до захворювання всього підрозділу.

За відмову від обов’язкової вакцинації в Бундесвері передбачене дисциплінарне стягнення.

Станом на червень 2024 року в Бундесвері служать майже 180 тисяч людей.

У деяких країнах ЄС під час пандемії також практикували звільнення працівників за відмову від обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.