Из Бундесвера уволили 72 военных из-за отказа вакцинироваться

С начала пандемии коронавируса в 2020 году из Бундесвера уволили 72 военнослужащих, которые отказались от вакцинации.

Об этом говорится в ответе Бундесвера на запрос парламентской фракции ультраправой "Альтернативы для Германии", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Как отмечается в ответе Бундесвера, с начала пандемии COVID-19 там уволили 72 солдат со службы из-за того, что они не захотели вакцинироваться. Из них большинство случаев – 69 – пришлось на 2022 год.

В то же время в запросе не уточняется, касались ли увольнения отказа вакцинироваться от коронавируса или других обязательных прививок.

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В ноябре 2021 года в Вооруженных силах Германии ввели обязательную прививку от COVID-19, но в мае этого года ее отменили.

Немецкие военнослужащие обязаны делать прививки от нескольких заболеваний, в том числе кори, гепатита и гриппа, так как они часто живут рядом, а отсутствие прививки может привести к заболеванию всего подразделения.

За отказ от обязательной вакцинации в Бундесвере предусмотрено дисциплинарное взыскание.

По состоянию на июнь 2024 года в Бундесвере служат почти 180 тысяч человек.

В некоторых странах ЕС во время пандемии также практиковали увольнение работников за отказ от обязательной вакцинации против коронавируса.