Антикорупційні органи України та Італії домовились про тіснішу співпрацю

Очільник Національного антикорупційного органу Італії (ANAC) Джузеппе Бусіа та директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос підписали меморандум про наміри для співпраці двох відомств.

Про це в середу, 21 серпня, повідомило посольство Італії в Україні, пише "Європейська правда".

Меморандум про наміри між ANAC та НАБУ спрямований на "інтенсифікацію співробітництва у боротьбі з корупцією та посилення прозорості в адміністративній сфері" та передбачає зокрема обмін практиками, набутим досвідом та методологіями розслідувань.

"Спільною метою є підвищення ефективності антикорупційних заходів з одночасним просуванням культури законності та доброчесності у відповідних країнах", – ідеться в повідомленні.

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За словами посла Італії в Україні Карло Формози, співпраця між антикорупційними відомствами двох країн сприяє "створенню більш прозорого та сприятливого середовища для залучення інвестицій та економічного розвитку".

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