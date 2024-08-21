Антикоррупционные органы Украины и Италии договорились о более тесном сотрудничестве

Глава Национального антикоррупционного органа Италии (ANAC) Джузеппе Бусиа и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подписали меморандум о намерениях для сотрудничества двух ведомств.

Об этом в среду, 21 августа, сообщило посольство Италии в Украине, пишет "Европейская правда".

Меморандум о намерениях между ANAC и НАБУ направлен на "интенсификацию сотрудничества в борьбе с коррупцией и усиление прозрачности в административной сфере" и предусматривает в частности обмен практиками, приобретенным опытом и методологиями расследований.

"Общей целью является повышение эффективности антикоррупционных мер с одновременным продвижением культуры законности и добропорядочности в соответствующих странах", – говорится в сообщении.

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По словам посла Италии в Украине Карло Формозы, сотрудничество между антикоррупционными ведомствами двух стран способствует "созданию более прозрачной и благоприятной среды для привлечения инвестиций и экономического развития".

Ранее Финансовая гвардия итальянской Флоренции изъяла активы на сумму 41 млн евро у российского бизнесмена по запросу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве.

Напомним, Верховная рада 20 августа приняла проект Закона о ратификации соглашения об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством.