На затонулій біля Сицилії яхті знайшли загиблими двох із шести людей, яких вважають зниклими

У приміщеннях затонулої під час шторму елітної яхти біля берегів Сицилії знайшли загиблими двох людей із шести, доля яких досі залишалась невідомою.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Вдень у середу повідомили, що дайвери виявили всередині яхти Bayesian двох загиблих. Тіла поки не піднімали на поверхню.

Нагадаємо, елітна яхта Bayesian під британським прапором затонула в понеділок під час шторму біля порту Портічелло, на схід від столиці Сицилії Палермо. На борту були 10 членів екіпажу і 12 пасажирів.

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15 людей врятували, одну людину невдовзі знайшли загиблою, доля ще шістьох залишалася невідомою. Один зі зниклих пасажирів – Майк Лінч, один з найвідоміших британських технологічних підприємців, відомий як "британський Білл Гейтс".

Рятувальники сподівалися знайти зниклих людей живими в одній з кают всередині яхти, де за умови щільно закритих дверей могла утворитися "капсула" з повітрям. Проте на цьому етапі пошуків вже сумніваються, що заблоковані у каютах люди досі живі.

Водолазам ускладнюють роботу уламки, що захаращують внутрішні приміщення, і необхідність спливати за 10 хвилин, оскільки затонуле судно лежить на глибині приблизно 49 метрів.Тривають також надводні пошуки.