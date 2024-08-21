На затонувшей возле Сицилии яхте нашли погибшими двух из шести человек, считавшихся пропавшими

В помещениях затонувшей во время шторма элитной яхты у берегов Сицилии нашли погибшими двух человек из шести, судьба которых до сих пор оставалась неизвестной.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Днем в среду сообщили, что дайверы обнаружили внутри яхты Bayesian двух погибших. Тела пока не поднимали на поверхность.

Напомним, элитная яхта Bayesian под британским флагом затонула в понедельник во время шторма возле порта Портичелло, к востоку от столицы Сицилии Палермо. На борту были 10 членов экипажа и 12 пассажиров.

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15 человек спасли, одного человека вскоре нашли погибшим, судьба еще шестерых оставалась неизвестной. Один из пропавших пассажиров – Майк Линч, один из самых известных британских технологических предпринимателей, известный как "британский Билл Гейтс".

Спасатели надеялись найти пропавших людей живыми в одной из кают внутри яхты, где при условии плотно закрытых дверей могла образоваться "капсула" с воздухом. Однако на этом этапе поисков уже сомневаются, что заблокированные в каютах люди до сих пор живы.

Водолазам затрудняют работу обломки, загромождающие внутренние помещения, и необходимость всплывать через 10 минут, поскольку затонувшее судно лежит на глубине примерно 49 м. Продолжаются также надводные поиски.