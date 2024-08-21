Глава МИД Литвы считает, что президент не согласился делегировать его на еврокомиссара из-за обиды

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, лидер консерваторов, считает, что президент страны не согласился с его кандидатурой на должность еврокомиссара из-за обиды за историю вокруг визита в оперу в Лондоне.

Как сообщает LRT, об этом он заявил в комментариях СМИ после подтверждений, что делегировать еврокомиссаром планируют евродепутата Андрюса Кубилюса.

Ландсбергис высказал предположение, что президент Гитанас Науседа заблокировал его шансы получить должность в новом составе Еврокомиссии из-за обиды за позицию МИД в истории с визитом президента в Лондон, когда литовское посольство предложило ему и первой леди билеты на "Призрака оперы" и оплатило за них из госсредств, хотя посещение спектакля не было связано с должностными обязанностями.

Ландсбергис предположил, что Науседу очень задело решение МИД приостановить полномочия посла в Британии Эйтвидаса Баярунаса из-за обвинений в травле сотрудников, к чему потом добавилась история с оперой и президент оказался в фокусе внимания этической комиссии, которая пришла к выводу, что президент и посол Баярунас совершили нарушение, когда пошли на спектакль за государственный счет.

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Между Ландсбергисом и Науседой были конфликты и по ряду других вопросов.

В то же время Ландсбергис сказал, что видит и преимущества в том, что его не выдвигают в Еврокомиссию, поскольку он сможет оставаться активным в литовской политике.

Напомним, в начале недели стало известно о согласовании кандидатуры "друга Украины" Андрюса Кубилюса в состав новой Еврокомиссии.

Гитанас Науседа оценил его как "активного и последовательного".