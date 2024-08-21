Газосховища ЄС заповнені на 90% за понад два місяці до дедлайну

У Європейському Союзі газосховища вже заповнені на 90% напередодні опалювального сезону, що на понад два місяці швидше крайнього терміну.

Про це у середу, 21 серпня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, "газові сховища ЄС зараз заповнені на 90%, що є досягненням нашої мети до 1 листопада", коли потрібно досягти цього показника.

"Завдяки розвитку відновлюваних джерел енергії, економії енергії та пошуку нових постачальників ми можемо зберігати газ впродовж зими. Це забезпечує наше енергопостачання і підтримує стабільність енергетичних ринків", – додала вона.

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The EU’s gas storages are now 90% full, hitting our target ahead of the November 1 deadline.



By boosting renewables, saving energy, and finding new suppliers, we are able to store gas for the winter.



This ensures our energy supplies and keeps energy markets stable.… pic.twitter.com/WFsH4o7kIg – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2024

Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими у 2022 році, країни-члени ЄС повинні були заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.

У 2022 році піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності, а минулоріч заповненості газосховищ у 90% також вдалось досягти в серпні.

За даними ЗМІ, європейські посадовці міркують над тим, як зберегти постачання газу через українську ГТС після завершення контракту з "Газпромом" – який Україна категорично проти продовжувати, – оскільки для кількох країн це досі вкрай важливо.