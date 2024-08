Газосховища ЄС заповнені на 90% за понад два місяці до дедлайну

У Європейському Союзі газосховища вже заповнені на 90% напередодні опалювального сезону, що на понад два місяці швидше крайнього терміну.

Про це у середу, 21 серпня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, "газові сховища ЄС зараз заповнені на 90%, що є досягненням нашої мети до 1 листопада", коли потрібно досягти цього показника.

"Завдяки розвитку відновлюваних джерел енергії, економії енергії та пошуку нових постачальників ми можемо зберігати газ впродовж зими. Це забезпечує наше енергопостачання і підтримує стабільність енергетичних ринків", – додала вона.

