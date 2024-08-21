Газосховища ЄС заповнені на 90% за понад два місяці до дедлайну
У Європейському Союзі газосховища вже заповнені на 90% напередодні опалювального сезону, що на понад два місяці швидше крайнього терміну.
Про це у середу, 21 серпня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".
За словами фон дер Ляєн, "газові сховища ЄС зараз заповнені на 90%, що є досягненням нашої мети до 1 листопада", коли потрібно досягти цього показника.
"Завдяки розвитку відновлюваних джерел енергії, економії енергії та пошуку нових постачальників ми можемо зберігати газ впродовж зими. Це забезпечує наше енергопостачання і підтримує стабільність енергетичних ринків", – додала вона.
The EU’s gas storages are now 90% full, hitting our target ahead of the November 1 deadline.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2024
By boosting renewables, saving energy, and finding new suppliers, we are able to store gas for the winter.
This ensures our energy supplies and keeps energy markets stable.… pic.twitter.com/WFsH4o7kIg
Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими у 2022 році, країни-члени ЄС повинні були заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.
У 2022 році піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності, а минулоріч заповненості газосховищ у 90% також вдалось досягти в серпні.
За даними ЗМІ, європейські посадовці міркують над тим, як зберегти постачання газу через українську ГТС після завершення контракту з "Газпромом" – який Україна категорично проти продовжувати, – оскільки для кількох країн це досі вкрай важливо.