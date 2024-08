Газохранилища ЕС заполнены на 90% за более чем два месяца до дедлайна

В Европейском Союзе газохранилища уже заполнены на 90% накануне отопительного сезона, что более чем на два месяца быстрее крайнего срока.

Об этом в среду, 21 августа, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, "газовые хранилища ЕС сейчас заполнены на 90%, что является достижением нашей цели до 1 ноября", когда нужно достичь этого показателя.

"Благодаря развитию возобновляемых источников энергии, экономии энергии и поиска новых поставщиков мы можем хранить газ в течение зимы. Это обеспечивает наше энергоснабжение и поддерживает стабильность энергетических рынков", – добавила она.

