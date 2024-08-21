Газохранилища ЕС заполнены на 90% за более чем два месяца до дедлайна

В Европейском Союзе газохранилища уже заполнены на 90% накануне отопительного сезона, что более чем на два месяца быстрее крайнего срока.

Об этом в среду, 21 августа, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, "газовые хранилища ЕС сейчас заполнены на 90%, что является достижением нашей цели до 1 ноября", когда нужно достичь этого показателя.

"Благодаря развитию возобновляемых источников энергии, экономии энергии и поиска новых поставщиков мы можем хранить газ в течение зимы. Это обеспечивает наше энергоснабжение и поддерживает стабильность энергетических рынков", – добавила она.

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The EU’s gas storages are now 90% full, hitting our target ahead of the November 1 deadline.



By boosting renewables, saving energy, and finding new suppliers, we are able to store gas for the winter.



This ensures our energy supplies and keeps energy markets stable.… pic.twitter.com/WFsH4o7kIg – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2024

Согласно новым целям по хранению газа, принятым в 2022 году, страны-члены ЕС должны были заполнить свои хранилища на 90% к 1 ноября.

В 2022 году пиковый уровень заполнения хранилищ достиг 95% от их мощности, а в прошлом году заполненности газохранилищ в 90% также удалось достичь в августе.

По данным СМИ, европейские чиновники размышляют над тем, как сохранить поставки газа через украинскую ГТС после завершения контракта с "Газпромом" – который Украина категорически против продолжать, – поскольку для нескольких стран это до сих пор крайне важно.