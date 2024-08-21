Газохранилища ЕС заполнены на 90% за более чем два месяца до дедлайна
В Европейском Союзе газохранилища уже заполнены на 90% накануне отопительного сезона, что более чем на два месяца быстрее крайнего срока.
Об этом в среду, 21 августа, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".
По словам фон дер Ляйен, "газовые хранилища ЕС сейчас заполнены на 90%, что является достижением нашей цели до 1 ноября", когда нужно достичь этого показателя.
"Благодаря развитию возобновляемых источников энергии, экономии энергии и поиска новых поставщиков мы можем хранить газ в течение зимы. Это обеспечивает наше энергоснабжение и поддерживает стабильность энергетических рынков", – добавила она.
The EU’s gas storages are now 90% full, hitting our target ahead of the November 1 deadline.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2024
By boosting renewables, saving energy, and finding new suppliers, we are able to store gas for the winter.
This ensures our energy supplies and keeps energy markets stable.… pic.twitter.com/WFsH4o7kIg
Согласно новым целям по хранению газа, принятым в 2022 году, страны-члены ЕС должны были заполнить свои хранилища на 90% к 1 ноября.
В 2022 году пиковый уровень заполнения хранилищ достиг 95% от их мощности, а в прошлом году заполненности газохранилищ в 90% также удалось достичь в августе.
По данным СМИ, европейские чиновники размышляют над тем, как сохранить поставки газа через украинскую ГТС после завершения контракта с "Газпромом" – который Украина категорически против продолжать, – поскольку для нескольких стран это до сих пор крайне важно.