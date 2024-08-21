Боррель призывает снять ограничения на удары по военным целям в России

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал западные государства снять ограничения на использование Украиной их оружия по российским военным целям.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Боррель заявил, что наступление украинских Вооруженных Сил в Курской области "нанесло серьезный удар по нарративу" Владимира Путина.

"Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, имело бы несколько важных последствий", – считает он.

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Среди этих последствий он назвал усиление самообороны Украины, в частности в отношении российских бомбардировок инфраструктуры, уменьшение разрушений и смертей среди украинцев, а также содействие мирным усилиям.

Топ-дипломат ЕС вспомнил о недавнем разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, где заверил в поддержке Евросоюзом борьбы Украины против российской агрессии.

"С нетерпением жду встречи с ним в Брюсселе и дискуссии с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продвинуться вперед в нашей поддержке Украины", – анонсировал Боррель.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов способствовать тому, чтобы западные государства расширяли разрешение использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Перед тем стало известно, что Вашингтон фактически блокирует разрешение Британии на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации Байдена относительно эскалации войны.