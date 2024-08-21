Крушение яхты возле Сицилии: спасатели нашли четыре тела, еще двух человек ищут

Итальянские спасатели в среду, 21 августа, обнаружили тела еще двух пассажиров роскошной яхты Bayesian, которая затонула в начале недели у берегов Сицилии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в комментарии The Telegraph сказал руководитель Управления гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина.

Ранее стало известно о двух обнаруженных телах во время поисковой операции возле порта Портичелло, что к востоку от столицы Сицилии Палермо. Таким образом, на данный момент подтверждена смерть четырех из шести пропавших без вести в результате аварии.

"От себя лично и от имени моих коллег я хотел бы выразить глубокие соболезнования семьям погибших и выразить им наши соболезнования в это трудное время", – отметил Кочина.

Реклама:

По информации The Telegraph, первые два тела, извлеченные в среду из-под обломков затонувшей яхты Bayesian, принадлежат Майку Линчу и его несовершеннолетней дочери Анне. Линч – один из самых известных британских технологических предпринимателей, известный как "британский Билл Гейтс".

Другие два тела еще не опознали.

Напомним, элитная яхта Bayesian под британским флагом затонула в понедельник во время шторма возле порта Портичелло, к востоку от столицы Сицилии Палермо.

На борту были 10 членов экипажа и 12 пассажиров. 15 человек спасли, одного человека вскоре нашли погибшим.

Спасатели надеялись найти пропавших людей живыми в одной из кают внутри яхты, где при плотно закрытых дверях могла образоваться "капсула" с воздухом. Однако позже заявили, что сомневаются, что заблокированные в каютах люди до сих пор живы.