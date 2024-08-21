Ірландія дозволила купувати ізраїльські дрони попри застереження щодо Гази

Уряд Ірландії допустив ізраїльських виробників озброєнь до участі в тендері на постачання безпілотників для армії, незважаючи на попередні застереження у зв’язку із ситуацією в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Irish Times.

Інженерний корпус Сил оборони Ірландії відкрив тендер на закупівлю 14 дронів для спостереження та інших завдань, які вважаються засекреченими. Хоча процедури ще перебувають на ранній стадії, вже відомо, що ізраїльські компанії можуть брати в ньому участь.

Міністерство оборони Ірландії в коментарі The Irish Times підтвердило, що для ізраїльських компаній не встановили ніяких обмежень на участь у тендері, що відповідає законодавству ЄС стосовно чесної конкуренції та прозорості у закупівлях.

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Він також підтвердив, що Сили оборони Ірландії не змінили політику використання військового обладнання ізраїльського виробництва, яке вже перебуває на їхньому озброєнні.

У березні ірландський міністр оборони та закордонних справ Міхол Мартін висловив у парламенті "застереження" щодо закупівлі військової техніки в Ізраїлі, говорячи про ізраїльське вторгнення в секторі Гази.

Ірландія – один із найбільш активних критиків операції в Газі, яку Ізраїль розпочав у відповідь на терористичні атаки ХАМАС у жовтні минулого року, та одна з небагатьох країн ЄС, яка нещодавно визнала Палестинську державу.

Ірландська сторона також порушувала в ЄС питання про санкції проти Ізраїлю через недотримання міжнародного гуманітарного права в Газі.