Ирландия разрешила покупать израильские дроны, несмотря на предостережения по Газе

Правительство Ирландии допустило израильских производителей вооружений к участию в тендере на поставку беспилотников для армии, несмотря на предварительные предостережения в связи с ситуацией в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Irish Times.

Инженерный корпус Сил обороны Ирландии открыл тендер на закупку 14 дронов для наблюдения и других задач, которые считаются засекреченными. Хотя процедуры еще находятся на ранней стадии, уже известно, что израильские компании могут принимать в нем участие.

Министерство обороны Ирландии в комментарии The Irish Times подтвердило, что для израильских компаний не установили никаких ограничений на участие в тендере, что соответствует законодательству ЕС относительно честной конкуренции и прозрачности в закупках.

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Он также подтвердил, что Силы обороны Ирландии не изменили политику использования военного оборудования израильского производства, которое уже находится на их вооружении.

В марте ирландский министр обороны и иностранных дел Михол Мартин выразил в парламенте "предостережение" относительно закупки военной техники в Израиле, говоря об израильском вторжении в секторе Газа.

Ирландия – один из самых активных критиков операции в Газе, которую Израиль начал в ответ на террористические атаки ХАМАС в октябре прошлого года, и одна из немногих стран ЕС, которая недавно признала Палестинское государство.

Ирландская сторона также поднимала в ЕС вопрос о санкциях против Израиля из-за несоблюдения международного гуманитарного права в Газе.