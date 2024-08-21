В горах в Польше организовали эвакуацию 200 туристов из-за неисправности подъемника после грозы
На канатной дороге в польских Татрах пришлось организовывать эвакуацию туристов, которые застряли на линии и вершине из-за неисправности подъемника после грозы.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Около 200 человек пришлось спускать с вершины Каспров Верх в чрезвычайном режиме с привлечением спасательных служб из-за внезапной неисправности подъемника с Каспрового Верха до Кузнице.
Предполагают, что один из элементов канатной дороги вышел из строя после попадания молнии.
Канатная дорога не стала полностью, но перешла в альтернативный аварийный режим, при котором работает гораздо медленнее.
Некоторых пассажиров спускали в кабинах, некоторых – спецтранспортом спасательных служб.
Оператор канатной дороги пока не может установить, что именно повредилось в результате грозы и сколько времени понадобится на ремонт.
Напомним, в Германии в июле на самой высокой вершине страны погиб от удара молнии 18-летний юноша.
В Турции весной этого года с канатной дороги эвакуировали более сотни людей после падения одной из опор и обрыва кабины, в результате чего один пассажир погиб.