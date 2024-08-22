"Затопило за час": Польское Замостье борется с последствиями непогоды

В польском городе Замостье в результате обильного дождя затопило улицы, подвалы и гаражи – пострадали, среди прочего, детские сады и рестораны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

В результате непогоды люблинские пожарные получили около 200 сообщений об инцидентах в регионе – почти 140 из них касались Замостья и района. Большинство вмешательств были связаны с откачкой воды из затопленных домов, улиц, подвалов, подземных гаражей.

Затопило общественные объекты, в том числе два детских сада, школу и общежитие. Кроме того, пострадали рестораны и мебельная фабрика.

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Мэр Замостья Рафал Зволак отметил, что "все Замостье было затоплено за один час".

"Даже новые инвестиции в дороги не могут справиться с отводом такого количества воды", – написал он в среду вечером в Facebook. Город собрал кризисный штаб и оценивает ущерб.

"К сожалению, синоптики указывают, что дожди не прекращаются. Я волнуюсь за наши детские сады и школы, которые пострадали в конце июня", – отметил мэр Замостья.

Зволак также опубликовал видео из одной из школ в Замостье. На нем видно, что вода попала внутрь здания.

Зоопарк Замостья опубликовал в социальных сетях фотографии вольеров рядом с прудом и сообщил, что был вынужден переселить животных, места обитания которых были затоплены.

Напомним, накануне после сильных ливней в Варшаве затопило главные дорожные артерии и поломало деревья.

А в начале этой недели сообщали о затоплении нескольких польских городов после обильных дождей.