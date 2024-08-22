У Греції на тлі пожежної загрози оштрафували італійців за багаття на пляжі

У Греції заарештували двох італійських туристів, які могли розпалити вогонь на пляжі на острові Антипаксі, що на заході країни – їх оштрафували.

Про це пише видання Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

За даними журналістів, туристи, які могли розпалити вогонь – капітани човнів, які були знайдені пожежною службою на пляжі Пігі, поблизу лісової зони.

Обидвох чоловіків затримали і оштрафували на 2250 євро кожного. Впродовж дня їх доставлять до прокуратури, додало видання.

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Лісові пожежі стали звичною рисою грецького літа протягом останніх років. Зміна клімату принесла спекотну погоду і меншу кількість дощів, що підвищило ризики пожеж. У 2023 році в країні було зареєстровано понад 8 тисяч лісових пожеж.

Цього року в Греції зафіксували найтепліший липень за всю історію спостережень.

Нещодавно Офіс прем'єр-міністра Греції заявив, що до кінця вересня оголосить детальний план протипожежного захисту та лісовідновлення для регіону Аттики, який цього літа постраждав від пожеж найбільше.

21 серпня стало відомо, що Греція запропонує екстрену компенсацію на загальну суму в мільйони євро десяткам домогосподарств і підприємствам, які постраждали від пожежі, що забрала життя однієї жінки і спалила 10 тисяч гектарів поблизу Афін.