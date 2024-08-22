В Греции на фоне пожарной угрозы оштрафовали итальянцев за костер на пляже

В Греции арестовали двух итальянских туристов, которые могли разжечь огонь на пляже на острове Антипакси, что на западе страны – их оштрафовали.

Об этом пишет издание Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

По данным журналистов, туристы, которые могли разжечь огонь – капитаны лодок, которые были найдены пожарной службой на пляже Пиги, вблизи лесной зоны.

Обоих мужчин задержали и оштрафовали на 2250 евро каждого. В течение дня их доставят в прокуратуру, добавило издание.

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Лесные пожары стали привычной чертой греческого лета в последние годы. Изменение климата привело к жаркой погоде и меньшему количеству дождей, что повысило риски пожаров. В 2023 году в стране было зарегистрировано более 8 тысяч лесных пожаров.

В этом году в Греции зафиксировали самый теплый июль за всю историю наблюдений.

Недавно Офис премьер-министра Греции заявил, что до конца сентября объявит детальный план противопожарной защиты и лесовосстановления для региона Аттики, который этим летом пострадал от пожаров больше всего.

21 августа стало известно, что Греция предложит экстренную компенсацию на общую сумму в миллионы евро десяткам домохозяйств и предприятиям, пострадавшим от пожара, который унес жизнь одной женщины и сжег 10 тысяч гектаров вблизи Афин.