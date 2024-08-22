В Совете Европы осудили Россию за угрозы журналистам, освещавшим события на Курщине

В Совете Европы осудили российские угрозы убийства и уголовного производства двум итальянским журналистам, которые разозлили Москву телевизионным репортажем с подконтрольной Украине части Курской области.

Об этом говорится в заявлении на платформе Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов, сообщает "Европейская правда".

В Совете Европы ожидают быстрое и тщательное расследование российских угроз итальянским журналистам Стефании Баттистини и Симоне Трайни программы новостей телеканала RAI и проведения оценки их безопасности.

Также в заявлении акцентировали – журналистам должны предложить защиту, если нужно.

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Платформа Совета Европы напомнила, что Россия хочет выдвинуть обвинения журналистам, которые освещали взятие под контроль украинскими Силами обороны населенных пунктов в Курской области.

Как отметили в Совете Европы, страна-агрессор такие действия хочет рассматривать по "статье 322 Уголовного кодекса РФ за незаконное пересечение государственной границы".

В заявлении в частности отметили, что ранее итальянский писатель Николай Лилин опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал журналистов "отсталыми", "пронацистскими пропагандистами" и "помощниками террористов", а также заявил, что они "вырыли себе могилу".

Другие пророссийские блогеры и пользователи подстрекали к насилию в интернете и угрожали убийством Баттистини и Трайни.

Итальянские профсоюзы журналистов Usigrai и Fnsi уже назвали неприемлемым утверждение о возможном уголовном преследовании работников Rai, напомнив российскому МИДу, что "журналистика не является преступлением".

16 августа Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии из-за того, что оно назвало "незаконным пересечением границы" съемочной группой RAI.

Напомним, что Россия уже давно своевольно задерживает иностранных журналистов и выдворяет их, когда за рубежом разоблачают ее агентов.