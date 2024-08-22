Вице-канцлер Германии предостерег от риска распада правительственной коалиции

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек предостерегает от риска распада правительственной коалиции на фоне затянувшегося спора по бюджету.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Хабека приводит Tagesschau.

Немецкий вице-канцлер призвал коалицию, в которую входят Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия, выполнять свою работу.

"Так же, как миллионы людей делают свою работу. С силой, концентрацией и желанием довести дело до конца. Со своей стороны, я хочу это делать", – отметил он.

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Хабек подчеркнул, что "не может быть и речи" о досрочных выборах.

"Недаром в Основном законе сказано, что Бундестаг избирается на четыре года", – добавил он.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц признал, что работа с партнерами из "Зеленых" и Свободной демократической партии является "изнурительной".

Последний опрос показал, что большинство жителей Германии считает, что канцлер Олаф Шольц плохо справляется со своими обязанностями и ему не хватает лидерских качеств.