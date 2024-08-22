Во Французских Альпах погибли двое братьев-альпинистов, сорвавшись с 200 метров

Во французском департаменте Верхняя Савойя погибли двое альпинистов, которые спускались на вершину Турнетт в горном массиве Борн – они упали с 200 метров.

Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на заявление горных подразделений национальной жандармерии, пишет "Европейская правда".

Спасатели рассказали журналистам, что двое братьев в возрасте 33 и 37 лет погибли 21 августа после падения на горном массиве Борн в Верхней Савойе.

По их данным, после полудня пострадавшие поднимались на вершину Турнетт (2350 м), когда по неустановленной причине они отклонились от курса на уровне хребта Розейри.

Реклама:

"Они упали с 200 метров. Турист, увидевший падение одной из жертв, поднял тревогу", – рассказали они и добавили, что прокуратура региона начала расследование.

Напомним, в начале августа во французских Альпах в результате обвала ледника погибли трое альпинистов из Франции и Германии.

В середине месяца двое альпинистов погибли на вершине Маттерхорн в Швейцарии.

21 августа во французских Альпах спасательные вертолеты успешно спустили вниз двух альпинистов, которые оказались в затруднении во время спуска.