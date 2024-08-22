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Люксембург обрав свого кандидата в єврокомісари

Новини — Четвер, 22 серпня 2024, 18:06 — Олег Павлюк

Кандидатом до Європейської комісії від Люксембургу стане депутат Європейського парламенту Крістоф Гансен.

Про це повідомив прем’єр Люксембургу Люк Фріден у четвер, 22 серпня, пише "Європейська правда".

Під час розмови з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Фріден повідомив, що кандидатом у єврокомісари від його країни стане Гансен "з огляду на його знання та значний досвід у політиці ЄС".

Політик у відповідь зазначив, що для нього номінація є "великою честю та приємністю".

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Раніше Крістоф Гансен займався питанням торгівлі в Європейському парламенті, а минулого року був обраний до парламенту Люксембургу й займався питанням сільського господарства.

Очікується, що в разі схвалення його кандидатури в Єврокомісії він може займатись питаннями сільського господарства або торгівлі.

Люксембург став двадцять другою країною ЄС, яка публічно оголосила свого кандидата в Єврокомісію.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що у Литві погодили на посаду єврокомісара "друга України" Андрюса Кубілюса, проте офіційного затвердження його кандидатури ще не відбулося. 

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Люксембург Єврокомісія
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