Люксембург выбрал своего кандидата в еврокомиссары

Кандидатом в Европейскую комиссию от Люксембурга станет депутат Европейского парламента Кристоф Хансен.

Об этом сообщил премьер Люксембурга Люк Фриден в четверг, 22 августа, пишет "Европейская правда".

Во время разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Фриден сообщил, что кандидатом в еврокомиссары от его страны станет Хансен "учитывая его знания и значительный опыт в политике ЕС".

Политик в ответ отметил, что для него номинация является "большой честью и приятностью".

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Ранее Кристоф Хансен занимался вопросом торговли в Европейском парламенте, а в прошлом году был избран в парламент Люксембурга и занимался вопросами сельского хозяйства.

Ожидается, что в случае одобрения его кандидатуры в Еврокомиссии он может заниматься вопросами сельского хозяйства или торговли.

Люксембург стал двадцать второй страной ЕС, которая публично объявила своего кандидата в Еврокомиссию.

Напомним, в начале недели стало известно, что в Литве согласовали на должность еврокомиссара "друга Украины" Андрюса Кубилюса, однако официального утверждения его кандидатуры еще не произошло.

Кипр выдвинул на должность еврокомиссара экс-чиновника-ученого.