Люксембург выбрал своего кандидата в еврокомиссары
Кандидатом в Европейскую комиссию от Люксембурга станет депутат Европейского парламента Кристоф Хансен.
Об этом сообщил премьер Люксембурга Люк Фриден в четверг, 22 августа, пишет "Европейская правда".
Во время разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Фриден сообщил, что кандидатом в еврокомиссары от его страны станет Хансен "учитывая его знания и значительный опыт в политике ЕС".
Политик в ответ отметил, что для него номинация является "большой честью и приятностью".
Ранее Кристоф Хансен занимался вопросом торговли в Европейском парламенте, а в прошлом году был избран в парламент Люксембурга и занимался вопросами сельского хозяйства.
Ожидается, что в случае одобрения его кандидатуры в Еврокомиссии он может заниматься вопросами сельского хозяйства или торговли.
Люксембург стал двадцать второй страной ЕС, которая публично объявила своего кандидата в Еврокомиссию.
Напомним, в начале недели стало известно, что в Литве согласовали на должность еврокомиссара "друга Украины" Андрюса Кубилюса, однако официального утверждения его кандидатуры еще не произошло.
Кипр выдвинул на должность еврокомиссара экс-чиновника-ученого.