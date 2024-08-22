В Бельгии провалились коалиционные переговоры, которые вел лидер фламандских националистов

Лидер фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барт де Вевер в четверг, 22 августа, вернет бельгийскому королю Филиппу мандат на проведение коалиционных переговоров.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

В четверг истек крайний срок проведения коалиционных переговоров во главе с де Вевером, отведенных королем Бельгии. Ожидается, что он вернет мандат после 20:00 по местному времени.

Лидер N-VA пытался договориться о пятипартийной коалиции с франкоязычным правоцентристским Реформистским движением (MR), центристским Les Engagés ("Преданные"), нидерландскоязычной центристской Христианско-демократической и фламандской партией (CD&V) и левоцентристским Forward ("Вперед").

Реклама:

Но переговоры начали разваливаться еще в конце прошлой недели, когда реформистское движение отвергло предложенное де Вевером введение налога на прирост капитала, призванного помочь покрыть дефицит бюджета Бельгии.

Этим шагом N-VA хотел удовлетворить требования Forward – единственную среди других партий, которая выступала против сокращения бюджета для преодоления дефицита.

После того, как де Вевер вернет мандат на коалиционные переговоры, бельгийский король должен решить, что делать дальше. Он должен назначить нового переговорщика, чтобы тот сформировал коалицию.

Без коалиции и, соответственно, правительства Бельгия не может выдвинуть кандидатуру еврокомиссара, а также подготовить план сокращения дефицита бюджета, который должен подать Еврокомиссии до 20 сентября или (в случае переноса срока) 15 октября.

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.

В июне король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уходить с поста после провального результата его либеральной партии "Открытые фламандские либералы и демократы" на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.