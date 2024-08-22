У Німеччині міркують над виплатами афганцям, яких депортують за злочини
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер розглядає можливість надання фінансової допомоги засудженим за злочини мігрантам із Афганістану, які зобов'язані покинути країну.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
У німецькому МВС пояснили, що мета такого заходу – зробити депортацію в Афганістан юридично обґрунтованою, і надання фінансової допомоги депортованим є одним із варіантів, як цього досягти.
Оскільки за депортацію в Німеччині відповідають федеральні землі, відомство вважає, що саме вони повинні вирішувати, чи виплачувати таку допомогу і в якому обсязі.
Про відновлення депортації злочинців до Афганістану в Німеччині заговорили в червні після серії нападів із ножем, зокрема інциденту в місті Мангейм, коли в результаті помер поліцейський.
Після цього канцлер Олаф Шольц оголосив, що знову дозволить депортацію тяжких злочинців і терористів до Афганістану і Сирії.
Але на шляху до реалізації цього плану є низка перешкод. Наприклад, такі заходи можуть також зазнати невдачі в окремих справах у німецьких судах, якщо громадяни Афганістану стверджуватимуть, що в разі депортації їм загрожує бідність.