В Германии размышляют над выплатами афганцам, которых депортируют за преступления
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер рассматривает возможность предоставления финансовой помощи осужденным за преступления мигрантам из Афганистана, которые обязаны покинуть страну.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
В немецком МВД объяснили, что цель такой меры – сделать депортацию в Афганистан юридически обоснованной, и предоставление финансовой помощи депортированным является одним из вариантов, как этого достичь.
Поскольку за депортацию в Германии отвечают федеральные земли, ведомство считает, что именно они должны решать, выплачивать ли такую помощь и в каком объеме.
О возобновлении депортации преступников в Афганистан в Германии заговорили в июне после серии нападений с ножом, в частности инцидента в городе Мангейм, когда в результате умер полицейский.
После этого канцлер Олаф Шольц объявил, что снова разрешит депортацию тяжких преступников и террористов в Афганистан и Сирию.
Но на пути к реализации этого плана есть ряд препятствий. Например, такие меры могут также потерпеть неудачу в отдельных делах в немецких судах, если граждане Афганистана будут утверждать, что в случае депортации им грозит бедность.