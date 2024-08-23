Глава МЗС Італії каже, що країні не вистачає студентів з Африки

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що хотів би, щоб до країни приїжджало більше африканських студентів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Таяні наводить Euractiv.

Його висловлювання пролунали на тлі суперечок всередині коаліції щодо реформи громадянства.

Правоцентристська партія Таяні "Вперед, Італіє" закликала уряд розглянути можливість надання громадянства неповнолітнім іноземцям, які завершили більшу частину своєї освіти в Італії.

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Ця пропозиція зустріла опір з боку двох правих коаліційних партій – "Братів Італії" прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні та "Ліги" Маттео Сальвіні.

Видання зазначає, що нещодавні слова очільника МЗС можуть ще більше поглибити розбіжності між силами коаліції.

"Я думаю, що кількість африканських студентів, які навчаються в Італії, має бути збільшена", – сказав Таяні.

Він обговорював італійську ініціативу з розвитку африканських країн, відому як "План Маттеї", названу на честь покійного засновника італійської енергетичної компанії Eni. Таяні порівняв цей проєкт із сучасним планом Маршалла, у рамках якого Сполучені Штати надавали підтримку європейським економікам після Другої світової війни.

В Італії навчається набагато менше іноземців, ніж в інших великих країнах Європейського союзу. За даними італійського національного статистичного інституту ISTAT, у 2022 році країна видала близько 25 тисяч дозволів на навчання порівняно з майже 105 тисячами, виданими Францією, і близько 70 тисячами, виданими Німеччиною.

Серед ймовірних причин нестачі іноземних студентів ISTAT називає відносно обмежене використання італійської мови як міжнародної та труднощі з пошуком роботи в Італії.

Нагадаємо, у січні прем'єрка Мелоні представила план для зміцнення відносин з Африкою, який передбачає виділення 5,5 млрд євро країнам континенту для зміцнення енергетичних зв'язків і стримування міграційних потоків.